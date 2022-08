Taiwan, manovre nel Mar Cinese: filmati portaerei Ronald Reagan e caccia Usa schierati in formazione

“È un'operazione già programmata”, ha dichiarato la Marina degli Stati Uniti. La Cina ha risposo con un'esercitazione militare nello Stretto di Taiwan. Cresce la tensione fra le superpotenze in vista del viaggio in Asia di Nancy Pelosi. La speaker della Camera dei Rappresentanti Usa dopo Singapore potrebbe annunciare una tappa a Taipei, nonostante questo comporterebbe il rischio di aggravare ulteriormente le relazioni già tese tra Pechino e Washington.

La scorsa settimana, in un raro scambio diretto con il suo omologo cinese Xi Jinping, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha assicurato che la posizione degli Stati Uniti su Taiwan “non è cambiata” e che il suo Paese “si è opposto fermamente agli sforzi unilaterali per cambiare lo status quo o minacciare la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan”. Da parte sua, Xi Jinping aveva invitato Joe Biden a non “giocare con il fuoco”, e un portavoce della diplomazia cinese aveva parlato del viaggio della signora Pelosi sull'isola come di una “linea rossa”.

Anche l'esercito taiwanese ha svolto, la scorsa settimana, una imponente esercitazione militare con simulazioni di intercettazione di attacchi cinesi dal mare. Nel frattempo, la portaerei statunitense USS Ronald Reagan e la sua flottiglia sono partite da Singapore per fare il proprio ingresso nel Mar Cinese Meridionale. Il video documenta questo.