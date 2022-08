L'attrice premio Oscar Jessica Chastain in visita a Kiev - video

Le star di Hollywood si mobilitano per l'Ucraina

E' in visita a Kiev l'attrice e produttrice hollywoodiana Jessica Chastain, giunta nella capitale ucraina per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e il suo capo-staff Andriy Yermak. Nel video (Reuters) si vede la Chastain arrivata in treno, alla stazione ferroviaria principale di Kiev, accolta da una delegazione ufficiale ucraina.

Nel corso della giornata l'attrice hollywoodiana ha visitato l'ospedale pediatrico "Okhmatdyt" Kiev e Irpin, la città satellite immediatamente fuori dalla capitale, pesantemente danneggiata dopo che la Russia ha lanciato il suo assalto all'Ucraina a febbraio. Ai bambini dell'ospedale (provenienti soprattutto dalle città bombardate di Kherson e Chernihiv) la Chastain ha portato dei doni.