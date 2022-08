Tempeste e nubifragi in Corea del Sud: almeno 7 morti - video

Le piogge in Corea del Sud trasformano le strade di Seul in fiumi, provocando almeno 7 morti. I nubifragi, che in alcune zone hanno allagato, con vere e proprie tempeste, la regione della capitale della Corea del Sud, hanno trasformato le strade del ricco distretto di Gangnam a Seul in un fiume. Sei persone sono disperse e centinaia sono state costrette a lasciare le loro case. Decine di strade sono state chiuse martedì e molti edifici sono stati danneggiati.