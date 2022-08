Tira crocchette di pollo sul palco, Harry Styles ferma il concerto lo identifica e le restituisce

Siparietto divertente al Madison Square Garden di New York durante il concerto di Harry Styles. Il britannico tira avanti fino a quando è costretto a interrompere per qualche minuto lo spettacolo perché qualcuno gli sta lancia contro crocchette di pollo. “Chi sta lanciando pezzi di pollo?” chiede al pubblico mentre alcuni fan gridano “Mangialo tutto”. L'artista sorride e non perde mai il controllo: “Io non mangio carne”, poi identifica il colpevole e intraprende una conversazione fino a restituirgli - lanciandole dal palco - le crocchette.