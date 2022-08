Tornado di fuoco in Portogallo: le immagini del raro fenomeno

Ha sorpreso anche i vigili del fuoco portoghesi il tornado di fuoco che si è sviluppato nel mezzo dell'incendio boschivo nel Parque Natural do Alvão. Impegnati a domare le fiamme, uno dei soccorritori sul posto ha filmato il raro fenomeno. L'immenso rogo, che va avanti da giorni, ha bruciato vegetazione per oltre 4.500 ettari, che sommati al dato annuale porta a circa 87 mila ettari andati in fumo - circa l'1% del territorio portoghese.