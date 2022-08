Tragedia sfiorata a Forte dei Marmi, suv fuori controllo finisce sulla spiaggia

Tragedia sfiorata sulla spiaggia del famoso bagno Piero a Forte dei Marmi (Lucca): una Land Rover è piombata sotto una tenda, dopo aver distrutto una cabina, una bicicletta ed altri oggetti. Per una fortunata coincidenza, in quel momento in quel tratto di spiaggia non si trovavano clienti. Il tragico incidente sarebbe stato provocato da un improvviso malore della conducente del suv, non è in pericolo di vita, che ha così perso il controllo del mezzo.