Tromba d'aria su Lavagna, stabilimenti scoperchiati. Bloccata a Chiavari la ferrovia

Trombe d’aria, qualche tetto scoperchiato, alberi caduti, danni agli stabilimenti balneari tanto da aver bloccato la linea ferroviaria a Chiavari (Genova) in entrambe le direzioni, a causa del materiale precipitato sui binari, nel levante ligure dove tra le 7 e le 8 della mattina si sono registrati 20 millimetri di pioggia in 5 minuti. Lo comunica la sala della Protezione civile della Regione Liguria che da ieri sera è in presidio continuativo e in collegamento con i territori.

Rfi fa sapere che il forte vento ha riversato materiale proveniente dalle spiagge sulla ferrovia, danneggiando la linea di alimentazione elettrica dei treni. L'invito da parte di Regione Liguria ai cittadini è di prestare la massima attenzione negli spostamenti. La sala della Protezione civile è in presidio permanente e in contatto con tutti i territori.

Video di Davide Albini Bevilacqua per Local Team