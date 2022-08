Scoperti in Portogallo (in un cortile) i resti di un enorme dinosauro - video

Un gruppo di paleontologi spagnoli e portoghesi hanno portato alla luce in un cortile portoghese i resti di quello che potrebbe essere il più grande dinosauro mai trovato in Europa, dichiarano i ricercatori dell'Università di Lisbona. I frammenti fossili del dinosauro sono stati scoperti per la prima volta nel 2017 dal possessore di una proprietà nella città di Pombal, nel centro del Portogallo, mentre effettuava lavori di costruzione.

All'inizio di questo mese i paleontologi spagnoli e portoghesi hanno lavorato sul sito per portare alla luce quello che ritengono essere un dinosauro lungo circa 25 metri (82 piedi) e vissuto circa 145 milioni di anni fa, ha affermato il dipartimento della Facoltà di scienze dell'università. Lo scheletro apparteneva a un sauropode, una specie di dinosauri erbivori a quattro zampe, caratterizzata da colli e code molto lunghi, hanno detto i ricercatori. (Reuters)