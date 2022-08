Trovate impronte di dinosauro bipede, alto cinque metri e pesante sette tonnellate

La siccità colpisce i fiumi che poveri di acqua restituiscono antichi reperti. Sta succedendo un po' ovunque e anche nei Parchi del Texas, dove alcuni ricercatori hanno identificato tracce di dinosauro che risalgono a 113 milioni di anni fa. In particolare le impronte rinvenute appartengono a un Acrocanthosaurus, genere estinto di dinosauro vissuto nel Cretaceo inferiore e diffuso nell'attuale America del Nord. Questo dinosauro era un predatore bipede, caratterizzato dall'altezza della sua spina dorsale, sporgente in modo evidente, lungo dodici metri e dal peso di sei tonnellate. In particolare “le tracce trovate in Texas fanno pensare che il dinosauro fosse alto quasi cinque metri e pesante sette tonnellate”.