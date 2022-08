VIDEO - Nave del mais ormeggia nella notte al porto di Ravenna

L’attracco è avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri. La nave cargo, battente bandiera maltese e carica di semi di mais, era partita da Chornomorsk, vicino a Odessa, il 5 agosto.

L’operazione di attracco è slittata a causa del maltempo. Prima dello scarico sono stati predisposti i controlli: in banchina l’ufficio dogane di Bologna ha allestito un laboratorio chimico mobile dove verranno eseguiti i controlli di tipo radiometrico sulla partita di merce, per verificare l’assenza di radiazioni, e test rapidi per definire la qualità e la natura della merce importata.

Nelle ultime due settimane e dopo un blocco di 5 mesi, sono 14 le navi partite dall'Ucraina in seguito all'accordo con la Russia, per consentire una ripresa delle esportazioni di grano dai porti ucraini del Mar Nero.

L'accordo, negoziato dalle Nazioni Unite insieme alla Turchia, è stato raggiunto il mese scorso nel timore che la perdita delle forniture di grano ucraino avrebbe portato a gravi carenze alimentari e persino a focolai di carestia in alcune parti del mondo.

L'Ucraina, insieme alla Russia, prima del 24 febbraio, rappresentava quasi un terzo delle esportazioni globali di grano.

L'Ucraina ha circa 20 milioni di tonnellate di cereali rimasti dal raccolto dello scorso anno, mentre anche il raccolto di quest'anno è stimato a 20 milioni di tonnellate.