Un altro edificio colpito dall'aviazione israeliana a Gaza City - Video

Poco prima del mezzogiorno di sabato i jet israeliani sono tornati a colpire la striscia di Gaza, mentre non sono cessati i lanci di razzi verso il sud di Israele, alimentando i timori che l'attacco con cui ieri Israele ha ucciso un comandante della Jihad islami siano stati l'avvio di una nuova escalation. Finora l'amministrazione di Gaza, in mano ad Hamas, sembra non avere un ruolo nel conflitto. Nel video di Associated Press il bombardamento che ha colpito un palazzo in una zona residenziale di Gaza City