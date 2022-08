Un secondo video girato in un privé di un club di Helsinki mostra la premier finlandese con un uomo

Dopo il primo video sul ballo scatenato della premier finlandese, è finito in rete un secondo video che ritrae la prima ministra della Finlandia in atteggiamenti intimi con il cantautore Olavi Uusivirta. Le immagini sono state registrate nel privé di un club di Helsinki. L'episodio risalirebbe allo scorso 6 agosto, dunque lo stesso fine settimana in cui è avvenuto il party privato finito al centro della bufera. Marin, che ha incassato la solidarietà di tante donne finlandesi, si è già difesa: “Non ho fatto nulla di illegale. Spero che nel 2022 si possa accettare che anche una persona che prende decisioni per il Paese possa ballare, cantare e andare alle feste”. Dichiarazioni cui è seguito il test antidroga della 36enne per dimostrare di non aver assunto sostanze stupefacenti.