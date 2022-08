Un trenino di punti luminosi avvistato nel cielo di Bergamo: sono i satelliti Starlink di Elon Musk

A Bergamo non sono passati inosservati i satelliti Starlink di Elon Musk, spuntati improvvisamente nel cielo e visibili a occhio nudo. Il fenomeno, che ha destato curiosità, è stato presto svelato. L'azienda Usa, grazie alla più famosa società del gruppo SpaceX, sta piazzando una costellazione di satelliti in grado di fornire un servizio internet globale. Cruciale in Ucraina, la tecnologia di Musk ha come obiettivo di raggiungere le aree più remote del Pianeta. Al momento ci sarebbero 775 satelliti nei cieli, alimentati a energia solare, e il numero è destinato a crescere notevolmente superando i 12 mila e fino a 40 mila circa.