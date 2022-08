Venezia. Le prime immagini della caduta di frammenti dal campanile di San Marco

Pioggia, temporali e vento forte in tutto il Veneto. A Venezia le raffiche di vento hanno raggiunto i 115 km all'ora: la laguna è stata flagellata per una decina di minuti, la bufera ha provocato il distacco di frammenti del campanile di San Marco. Oltre 250 gli interventi dei Vigili del Fuoco in Veneto concentrati nelle province di Venezia, Treviso, Belluno e Verona. Numerose le strade interrotte per la caduta di alberi. Danni anche negli stabilimenti balneari.