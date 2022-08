Nel cuore della foresta amazzonica per incontrare la comunità dei Karipuna

In Brasile è morto il cosiddetto "uomo del buco", ultimo membro ancora in vita di una tribù dello Stato di Rondonia, nato e vissuto senza contatti con la civiltà, in totale isolamento, e individuato solo nel 1996. Da allora era costantemente monitorato. Non è l'unico "lutto" che si consuma nel cuore della foresta amazzonica, devastata da incendi, agricoltura intensiva e industria mineraria e tema di dibattito in vista delle presidenziali del 2 ottobre. La nostra inviata Veronica Fernandes è stata nel cuore dell'Amazzonia per incontrare la comunità dei Karipuna.