Il video: la contraerea in azione nella notte sopra Sebastopoli

La guerra in Ucraina

Dieci giorni fa un drone kamikaze ucraino carico di esplosivo si è schiantato sul tetto del quartier generale della Flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, nella Crimea in mano ai Russi. Un'azione inaspettata che ha portato la Russia a mutare gli schieramenti aerei nella regione ed anche a rimodulare le difese aeree. La scorsa notte il canale Telegram filorusso @Военный Осведомитель (osservatore militare) ha pubblicato questo video. Nella didascalia si dice solo che la contraerea di Sebastopoli è entrata in azione nella notte ma al momento non vi sono notizie più precise.