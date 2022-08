Video dal drone, russi abbandonano il ferito sulla barella

La guerra in Ucraina

Sganciare piccoli ordigni sulle truppe nemiche usando i droni è una tattica ormai consolidata da parte delle forze ucraine. Queste azioni colpiscono il morale dei soldati nemici rendendoli insicuri in ogni situazione contro questi silenziosi nemici che arrivano dall'alto. Inoltre la telecamera del drone garantisce anche un video da poter spammare sui social. In questo caso la piccola colonna russa, target dell'ordigno esplosivo, nella campagne di Kherson, è evidentemente colta dal panico tanto da abbandonare a se stesso il ferito trasportato in barella. Il malcapitato, dopo alcuni secondi di incertezza, vedendosi abbandonato, trova la forza di alzarsi e tenta di allontanarsi sulle sue gambe. (da Telegram)