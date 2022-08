Video dalla rete, i tre giorni del Notting Hill Carnival raccontati sul web

Si è chiuso stanotte a Londra, dopo tre giorni di eventi colorati e di partecipazione di massa, la tre giorni del Carnevale di Notting Hill, quanto di più simile al carnevale di Rio l'Europa possa offrire.

Il coloratissimo Notting Hill Carnival è un grandioso evento che si svolge nel quartiere di Notting Hill appunto, durante la Bank Holiday d'agosto (cioè l'ultimo weekend del mese). Questo movimentato festival di strada (il più grande di Londra e uno dei maggiori d'Europa) ha luogo dal 1966 ed è una magnifica celebrazione della cultura caraibica, che anima le vie del quartiere con musica coinvolgente, carri allegorici e costumi favolosi, creando un'atmosfera davvero unica e spettacolare. Il Notting Hill Festival richiama ogni anno migliaia di visitatori ma negli ultimi due anni era stato sospeso a causa della pandemia di Covid.

Data la natura della manifestazione, anche quest'anno non è mancato il consueto bilancio di disordini, intemperanze e violenze vere e proprie, fra incursioni di gang giovanili e consumo di alcolici a fiumi. Un bilancio che è stato anzi più grave della media, in un'edizione vissuta da molti come una sorta di atto liberatorio dopo i due anni d'interruzione. L'episodio più sanguinoso è stato l'accoltellamento mortale ieri sera di un 21enne a poca distanza da una delle sfilate, vicino alla stazione della metropolitana di Ladbroke Grove: omicidio su cui adesso indaga Scotland Yard.

In questo video una raccolta delle immagine raccolte sulla rete da chi vi ha partecipato in prima persona, senza un occhio critico anche al dietro le quinte e quello che rimane dopo la festa, il canto ed il ballo.

Secondo una funzionaria di polizia, Alison Heydari, "l'atmosfera complessiva degli ultimi giorni è stata largamente positiva" fra la gran maggioranza dei partecipanti, animata "da quel buon umore che il carnevale dovrebbe ispirare". Ma fra decine e decine di migliaia di persone, non sono mancate le eccezioni: con un bilancio aggiornato a stamattina dalla stessa Met Police che comprende 209 fermi e arresti eseguiti a margine dell'evento, fra cui 46 per aggressione o resistenza, 36 per possesso di droga, 33 per possesso di armi da taglio o da fuoco, 27 per ubriachezza molesta o tumulti e 8 per aggressioni o molestie sessuali.