Armenia: nel video l'esplosione in un mercato a Erevan, 5 morti e oltre 60 feriti

Sale a cinque morti il bilancio delle vittime in seguito ad un enorme esplosione che ha colpito un magazzino di fuochi d'artificio situato all'interno del mercato all'ingrosso di Surmalu nella capitale armena, Erevan. Oltre 60 feriti. Lo ha riferito il ministero armeno per le Emergenze.

Nel video si vede il momento esatto dell'esplosione.

Secondo quanto dichiarato dal National Crisis Management all'agenzia di stampa Armen Press, è avvenuta ieri intorno alle 13.20 ora locale e ha causato gravi danni al mercato.

Molto difficili le attività di spegnimento. "La situazione operativa è piuttosto complicata, si lavora per estinguere l'incendio e soccorrere le persone", ha aggiunto in dichiarazioni all'agenzia russa Tass il direttore del Servizio di Soccorso del Ministero per le Situazioni di Emergenza dell'Armenia, Arsen Gasparyan.