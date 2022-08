Video piloti ucraini: effetto ottico o abilità estrema?

Sta registrando traffico e molti commenti questo video in cui due elicotteristi ucraini sembrano passare sotto i fili della corrente elettrica in un estremo e pericolosissimo passaggio rasoterra. Anche riguardando più volte il video non è facile capire la reale dinamica del passaggio, soprattutto per il primo dei due velivoli: le linee elettriche però sembrerebbero scendere sotto il livello di volo degli apparecchi seguendo il profilo della collina. Probabilmente si tratta di un effetto ottico ma il risultato è molto spettacolare e molti preferiscono dare credito all'incredibile abilità dei piloti ucraini.