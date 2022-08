Un fulmine si abbatte su un gruppo di persone radunate in piazza: due morti - Video

Molti utenti in rete hanno pubblicato foto e video dell'incidente. Il fulmine è caduto due giorni fa in una piazza di Wuhu, città di 3,5 milioni di persone, nella contea di Nanling, provincia di Anhui. Verso le 19:50 del 26 agosto si è scaricato a terra un improvviso fulmine, in quel momento non stava piovendo: quattro persone nella piazza sono state colpite dalla saetta. La pioggia era terminata poco tempo prima e alcune persone di mezza età e anziani stavano ballando "square dance" in piazza per fare esercizio. In terra era ancora presente uno strato di acqua molto bassa che probabilmente ha attratto e propagato la scarica elettrica. Due persone sono morte sul colpo ed altre due, ferite, sono state portate in ospedale per cure. Il giorno prima una coppia di sposi novelli era stata colpita nella stessa regione mentre stava facendo le foto, il marito è deceduto mentre la donna è stata ricoverata in ospedale.