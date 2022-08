Vogliono pagare con il pos, turisti insultati dal tassista che si vendica sbattendo le valigie

Un tassista inveisce contro due turisti stranieri che vogliono pagare la corsa con la carta di credito, e solo al termine di un duro battibecco estrae il Pos. Però si “vendica” scaricando con forza i bagagli dall'auto, distruggendo alcuni souvenir e infine partendo con gli sportelli aperti, mentre gli stessi turisti cercano di bloccarlo e riprendono la scena. È accaduto a Milano, nei pressi della Stazione Centrale, e le immagini sono state girate da un ignoto cittadino dal suo balcone.

“Sono scioccanti e vergognose le immagini che arrivano da Milano - si legge in una nota delle associazioni degli Ncc (Noleggio con conducente, ndr). Non possiamo assolutamente accettare questi atteggiamenti da un professionista che svolge un servizio pubblico per la cittadinanza locale e i turisti. È questa la principale offerta di trasporto pubblico non di linea che si vuole avere?”.