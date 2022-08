Zelensky su centrale nucleare di Zaporizhzhia: "Sfiorato l'incidente da radiazioni"

La guerra in Ucraina

Zelensky in un video avverte “avremmo potuto fronteggiare un disastro nucleare”. La centrale di Zaporizhzhia, occupata dai russi è stata ieri sconnessa dalla rete elettrica nazionale ucraina e solo l'intervento dei sistemi di emergenza avrebbe evitato il peggio. I tecnici sono riusciti a ripristinare, almeno in parte, la fornitura di energia elettrica e la prossima settimana è prevista un ispezione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA).