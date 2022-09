2022, un anno catastrofico per i ghiacciai svizzeri: si sono sciolti 3 Km cubi di ghiaccio

Matthia Huss, glaciologo del Politecnico di Zurigo a capo della Rete svizzera di monitoraggio dei ghiacciai (GLAMOS), ha in mano un palo di misurazione di 6 metri e mezzo e mormora sconsolato sulla superficie di un ghiacciaio: “Quindi più dell'altezza di questo palo di misurazione si è sciolto dal settembre dell'anno scorso".

I ghiacciai svizzeri si sciolgono a un ritmo senza precedenti. È quanto emerge dal rapporto della Commissione di esperti della criosfera dell'Accademia svizzera di scienze naturali. In un anno sono andati persi quasi 3 chilometri cubi di ghiaccio, che corrispondono a oltre il 6 percento del volume residuo.

"Non è nemmeno un anno intero. La stagione dello scioglimento non è ancora terminata, ma possiamo già vedere che c'è più scioglimento rispetto al 2003, per esempio, e anche rispetto agli anni passati, come il 2020", conferma Huss.

Un tasso di fusione che ha battuto ogni record, anche quello della caldissima estate del 2003. Colpa delle scarse nevicate invernali e delle perduranti ondate di calore estive. Secondo gli esperti si tratta però di una tragedia annunciata. Raramente, si legge nella nota dell'Accademia svizzera, si erano registrate primavere con meno neve sull’arco Alpino.

L’abbondante sabbia sahariana arrivata tra marzo e maggio anche sull'arco alpino ha fatto il resto: con la sua deposizione, la neve ha assorbito maggiori quantità di energia solare e si è sciolta più rapidamente. I ghiacciai hanno perso lo strato protettivo già a inizio estate. Il caldo record da maggio a inizio settembre ha dato il colpo di grazia.

Si tratta dello scioglimento più grave da quando, più di un secolo fa, è iniziato il monitoraggio dei ghiacciai svizzeri: “Il 2022 è stato un anno catastrofico”, conclude la Commissione di esperti. Tanto per avere un'idea, in passato una perdita annuale del 2 per cento del volume era già considerata “estrema”.