215 prigionieri ucraini liberati baciano a terra, tra loro 5 leader del battaglione Azov

L'Ucraina ha riportato a casa 215 “eroi che erano prigionieri dei russi. Apprezziamo molto il contributo di tutti coloro che sono stati coinvolti nel salvataggio dei difensori e non lo dimenticheremo mai. Molte grazie al presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, per aver guidato questo processo. Abbiamo concordato che i cinque comandanti Azov rilasciati resteranno in Turchia fino alla fine della guerra e potranno vedere le loro famiglie”, ha annunciato su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in riferimento allo scambio di prigionieri avvenuto con la Russia, nell'ambito del quale Kiev ha riavuto indietro 215 persone e in cambio ha rimandato indietro 55 combattenti russi e il politico ucraino filorusso Viktor Medvedčuk, che affrontava accuse di tradimento.

Tra i combattenti liberati c'è l'addetto stampa e fotografo di Azovstal Dmytro "Orest" Kozatsky. La sorella, in un commento alla radio pubblica Suspilni, ha detto di aver parlato al telefono con lui dopo la liberazione: “Aveva una voce felice. Io non ho parole”. La madre di “Azovian”, Ilya Samoilenko, ha reso noto che pure suo figlio è stato liberato: “Ilya tornerà quando le rose fioriranno”. In libertà anche un altro difensore di Azvostal, Mykhailo Dianov, apparso con un braccio fasciato e una mano gonfia, allo stremo ma col sorriso, mentre guardava l'obiettivo: la sua immagine aveva fatto il giro del mondo nei giorni di aprile mentre il reggimento Azov difendeva l'impianto Azovstal di Mariupol. La liberazione di Dianov è stato confermata dalla sorella: “Ha chiamato. Provo gioia sconfinata”, ha detto. Confermata anche a liberazione della dottoressa incinta Maryana Mamonova: “Oggi abbiamo riavuto la nostra eroina, che a breve diventerà madre”. Il capo del ministero degli affari interni dell'ucraina Denys Monastyrskyi ha affermato: “Questo è stato lo scambio più difficile che abbia mai seguito. Ma ovviamente è una grande vittoria per l'Ucraina”.