Giulia Pisani, la sua guida ai Mondiali di volley femminile 2022

Le azzurre in campo sabato 24 al Mondiale di Polonia e Paesi Bassi, mentre oggi si comincia proprio con le padrone di casa: alle 18.00 con Polonia-Croazia, e alle 20.00 i Paesi Bassi incontreranno il Kenya. Tutto in onda su RaiSport e in streaming qui su rainews.it e su RaiPlay.

Qui l'ex pallavolista Giulia Pisani, che ci guiderà anche nella cronaca degli eventi, spiega cosa aspettarci dalle gare che cominciano oggi e dureranno fino al 15 ottobre.