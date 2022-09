Accuse al vetriolo per Joe Biden, che sul palco del Global Fund appare confuso

Dopo il suo intervento al Global Fund di New York Joe Biden si sposta verso destra, fa qualche passo con le mani avanti prima di fermarsi all'improvviso. Guarda verso la platea e, a quanto pare, avrebbe chiesto come fare per scendere. Poi si sposta ancora a sinistra e poi di nuovo a destra, e lentamente guadagna la parte estrema del palco. L'indecisione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden non è passata inosservata e sui social il taglia e cuci è stato scioccante. Secondo alcuni - i più critici - l'episodio è soltanto un altro caso in cui “il presidente appare perso”. Secondo alcuni “le sue capacità cognitive stanno diminuendo”. Altri spietati parlano di “imbarazzo nazionale”.