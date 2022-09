Aerei vicini in volo, la virata del pilota: tragedia sfiorata tra il Cessna e un Boeing 757

Il pilota di un piccolo Cessna 172, che stava per atterrare, è riuscito a evitare la collisione con un aereo della Delta Air Lines che stava decollando. La collisione sfiorata, grazie alla prontezza del pilota, è avvenuta lo scorso 17 agosto all'aeroporto di Orlando anche se le informazioni sono circolate soltanto adesso. È in corso un'indagine della US Federal Aviation Administration.