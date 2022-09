L'aereo fa scintille subito dopo il decollo: immediato l'atterraggio d'emergenza

Le scintille ben visibili, subito dopo il decollo, hanno messo in allerta il pilota. Così il volo partito dallo scalo di Newark, nel New Jersey, è rientrato per uno scalo di emergenza. Successivamente i piloti avrebbero sorvolato l'Atlantico per quasi due ore prima di ritenere sicuro il velivolo con 256 passeggeri a bordo.