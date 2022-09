Agente uccide afroamericano disarmato nel suo letto: le immagini della body cam del poliziotto

Un agente di Columbus, in Ohio, ha sparato, uccidendo, un afroamericano disarmato mentre era nel suo letto. L'incidente è stato catturato dalla body camera dei poliziotti. Donovan lewis, 20 anni, è morto nel corso della sparatoria avvenuta in un condominio dove gli agenti in uniforme stavano eseguendo un mandato di arresto per violenza domestica, aggressione e manipolazione impropria di un'arma da fuoco. La polizia non ha precisato per chi fosse il mandato.