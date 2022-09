Angelina Jolie visita il Pakistan dopo le alluvioni: "Il mio cuore è con le persone che soffrono"

“Sono qui come amica del Pakistan, ho relazioni amichevoli e tornerò ancora. Il mio cuore è con le persone che stanno soffrendo” ha dichiarato Angelina Jolie chiedendo un aumento degli aiuti umanitari dopo le recenti inondazioni che hanno devastato il Paese. “Non ho mai visto niente di simile e sono assolutamente con voi nel chiedere alla comunità internazionale a fare di più”, ha continuato Jolie definendo la devastazione come “Un campanello d'allarme”. La statunitense si è detta preoccupata anche per i bambini malnutriti e per le migliaia di persone che vivono all'aperto e dovranno affrontare l'inverno. Il bilancio delle piogge monsoniche di quest'anno e le successive inondazioni hanno raggiunto oltre 33 milioni di persone in Pakistan, ucciso 1.576 persone e ferito altre 12.862.