Autobomba a Berdyansk, ucciso il capo dell'amministrazione filorussa

Un'autobomba è esplosa questo pomeriggio a Berdyansk, città portuale sul Mar d'Azov nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia, nelle vicinanze dell'edificio dove ha sede l'amministrazione filorussa occupante, uccidendo il comandante russo che ne è a capo. Tratto ancora in vita del veicolo in fiamme, era stato ricoverato in gravi condizioni ed è deceduto poche ore dopo. Lo scoppio ha investito altre tre auto parcheggiate nelle vicinanze, senza provocare ulteriori feriti. Nella stessa città, era morto lo scorso 26 agosto in un attentato il vice capo della polizia locale

(da Vkontakte @strnov e Telegram @voenkorKotenok e @dontel_chat)