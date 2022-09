Avanza la controffensiva ucraina e la tv russa si interroga: "Stiamo fallendo, ci raccontato balle"

“Gli esperti della TV russa si rendono conto che il loro esercito sta fallendo e il loro paese è nei guai. Stanno iniziando a giocare al gioco della colpa. Alcuni di loro finalmente capiscono che la negazione genocida dell'identità Ucraina non sta funzionando”, racconta la giornalista del Daily Beast Julia Davis che in rete monitora il dibattito sulla tv russa. A gettare un'ombra negativa sulle decisioni di Vladimir Putin è Boris Nadezhdin, ex deputato della Duma, che ha esordito analizzando il “fallimento dell’Operazione Speciale in Ucraina” che non avrebbe fatto vittime civili. E poi "ci dicevano balle sul fatto che gli ucraini si sarebbero arresi e che volevano diventare russi”.