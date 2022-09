Barca con 43 cinesi a bordo affonda in Cambogia: c'è il video della tragedia

Due membri dell'equipaggio cambogiano avrebbero abbandonato la barca, che da lì a poco sarebbe affondata, con 41 cittadini cinesi a bordo. Il bilancio della tragedia è di una donna morta, 21 dispersi e 19 persone salvate. L'incidente, che risale al 23 settembre, è avvenuto nei pressi dell'isola di Koh Tang, in Cambogia. Il video, girato da una barca arrivata sul posto per soccorrere il natante in difficoltà, mostra il momento in cui l'imbarcazione si inabissa. Qualche passeggero è riuscito a mettersi in salvo, indossando uno dei giubbotti di salvataggio a disposizione, altri sono caduti in acqua. Ancora non sono chiare le cause che hanno portato all'affondamento del barcone in legno.