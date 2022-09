Barca si scontra con balena, c'è un video che mostra l'imbarcazione di 8 metri e mezzo capovolta

È avvenuto qualche giorno fa il drammatico incidente al largo di Goose Bay a Kaikura, in Nuova Zelanda dove una barca con 11 persone a bordo si è capovolta dopo essersi scontrata con una balena. Una gita in barca per ammirare uccelli e balene è finita in tragedia: dopo la collisione l'imbarcazione di 8 metri e mezzo si è capovolta. Sono cinque i morti, ripescati dai sommozzatori della polizia. In sei sono sopravvissuti. A bordo dell'imbarcazione, secondo la ricostruzione del sindaco della cittadina costiera, c'era un gruppo di donne neozelandesi, tutte sopra i 50 anni, che aveva noleggiato la barca da una compagnia locale.