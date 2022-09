Barcolla, sviene e si accascia a terra: la guardia reale crolla davanti alla bara della regina

Le lunghe cerimonie di questi giorni, la camera ardente, l'investitura di re Carlo III, mettono a dura prova le guardie reali. Dopo Edimburgo, anche a Londra una sentinella è collassata a terra durante la veglia sul feretro della regina Elisabetta. Le immagini, diventate virali in rete, mostrano il momento un cui la guardia barcolla, prima di cedere completamente. Il suo collega, dritto al fianco, accenna un aiuto ma probabilmente non può intervenire. Questione di protocollo. E così lo show involontario al Westminster Hall - ripresa dalle telecamere fisse sulla bara della regina - ha distolto, per qualche istante, l'attenzione dalla bara avvolta nello stendardo reale e con in cima la scintillante Corona Imperiale.