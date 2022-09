Berlusconi a Porta a Porta racconta di nuovo dei 200 bidet donati alla Libia di Gheddafi e lo imita

Silvio Berlusconi torna indietro nel tempo e parlando di immigrazione ricorda gli accordi con Gheddafi e della sua visita in Libia: “Eravamo con i suoi architetti nei centri d'accoglienza, guardai i bagni e non c'era il bidet. Così dissi a Gheddafi che bisognava allargare i gabinetti di 60 centimetri. Ricordo che Gheddafi mi guardava e lo imita. Una battuta che non è passata inosservata visto che il Cavaliere la raccontò nel 2017 durante una convention. Allora riuscì a scandalizzare alcuni in platea: “Avrò l'orgoglio di aver insegnato a questi scopatori africani che esistono i preliminari”.