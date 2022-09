Berlusconi sbarca su TikTok e fa il pieno di follower

Sono quattro milioni gli elettori tra i 18 e i 25 anni che per la prima volta nella storia repubblicana potranno eleggere i senatori alle prossime elezioni. Solo oggi c'è stato l'esordio TikTok di Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e del Pd che hanno raggiunto i 'veterani' Matteo Salvini, Giuseppe Conte e Giorgia Meloni. Una settimana fa si era iscritto Carlo Calenda. Pallida l'accoglienza per il numero uno di Italia Viva, con poco più di cinquemila follower racimolati nelle prime ore. Ancora peggio fa il Pd che non raggiunge il migliaio. Mentre è boom del Cavaliere che sfonda la soglia dei 186mila follower piazzandosi al terzo posto fra i capi di partito dopo Salvini (542mila) e Conte (243mila) e prima di Meloni (104mila).