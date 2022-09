Berlusconi sceglie ancora TikTok e racconta una barzelletta su se stesso, Putin, Biben e il Papa

Silvio Berlusconi è tornato a parlare su TikTok dopo il video d'esordio in cui ha annunciato l'apertura del nuovo profilo social. Lo ha fatto raccontando una barzelletta, un must del presidente di Forza Italia. La storiella che il Cav racconta nel breve filmato vede protagonisti assieme a lui anche il presidente Usa Joe Biden, quello russo Vladimir Putin e Papa Francesco. “Salve ragazzi, vi ho detto che vi avrei intrattenuti su argomenti che possono riguardarvi da vicino su Tik Tok, che per quanto mi riguarda avrei preferito chiamare Tik Tok Tak - spiega Berlusconi -, ma ho pensato anche che per mantenere i rapporti con gli altri bisogna tendere alla massima cordialità. E uno degli strumenti per arrivare a farlo sono le barzellette, perché sono terapeutiche. Poi penseremo a parlare di programmi”, ha continuato il leader di Forza Italia.