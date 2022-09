Berlusconi su TikTok presenta il figlio di Dudù: "Una via di mezzo tra un angelo e un bambino"

Silvio Berlusconi si è rivolto ai suoi seguaci su TikTok mostrando in favore di telecamera il figlio di Dudù, il cagnolino più volte apparso in televisione quando il Cavaliere era fidanzato con Francesca Pascale. Per l'occasione, il leader di Forza Italia ha espresso un parere sui cani: “A due anni e mezzo sono una via di mezzo tra un angelo e un bambino”.