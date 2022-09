Brendan Fraser si commuove, le immagini della standing ovation per "The Whale"

Il lungo applauso, e i complimenti di The Rock, Dwayne Johnson, alla fine dell'anteprima a Venezia di The Whale: l'attore Brendan Fraser si commuove e festeggia la rinascita dopo una fase di declino professionale.

Era tra i film più attesi al Lido di Venezia, The Whale, che racconta la storia di un professore di inglese affetto da una grave forma di obesità, è stato condizionato da una ricerca del cast durata dieci anni. È il regista Darren Aronofsky a svelarlo: “Ho incontrato tanti attori in questo periodo di tempo ma nessuno mi dava l'idea di quello giusto né mi emozionava. Poi ho avuto l'illuminazione quando ho visto Brendan Fraser nel trailer di un film brasiliano low budget in cui lui aveva una parte”.

Aronofsky in “The Whale” mostra una dimensione drammatica piena e coinvolgente, che raggiunge il suo climax nel finale. Come era già accaduto in “The Wrestler” con Mickey Rourke, anche qui il regista costruisce letteralmente il film sul confronto flagrante con il suo protagonista Brendan Fraser, che regge il ruolo con l'ausilio di speciali strutture protesiche destinate a ingigantire il suo fisico, ma facendo tesoro delle difficoltà di salute seguite a un incidente di lavoro e al conseguente intervento che gli aveva fatto acquistare peso e perdere gran parte della forma fisica e del fascino che hanno caratterizzato la sua carriera.