"C'è un tiratore", agenti armati fanno irruzione a scuola: studenti sorpresi con le braccia in alto

Una chiamata, che si rivelerà falsa, ha mobilitato centinaia di agenti. È successo a Houston e l'irruzione è stata documentata in questo video. Fortunatamente tutto si è concluso senza incidenti. Ma cosa è successo? Le forze dell'ordine nell'area metropolitana di Houston sarebbero state allertate da una telefonata minacciosa. In realtà, la chiamata sarebbe coincisa con una rissa fra studenti. Probabilmente un qui pro quo, eppure c'è stato tanto spavento per i giovanissimi che sorpresi hanno seguito quanto detto loro. Nelle immagini tutti alzano le mani e tirano il pollice all'insù per facilitare il lavoro della polizia.