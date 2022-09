Cade dalla scogliera alta 20 metri a Santa Maria di Leuca, le immagini del recupero

Un turista 67enne è precipitato da una scogliera alta circa 20 metri a Santa Maria di Leuca (Lecce) ed è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco del distaccamento di Tricase (Lecce), in collaborazione con il personale del reparto Saf (Speleo Alpino Fluviale) e del reparto Volo. L'incidente è avvenuto in località Punta Ristola. L'uomo, residente a Castelfranco Emilia, è stato raggiunto dal personale dell'elicottero dei vigili del fuoco e portato all'ospedale di Tricase per accertamenti.