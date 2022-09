Bologna - Salernitana 1-1, il video dei gol

Bologna e Salernitana non vanno oltre un 1-1 nella sfida valevole per la quarta giornata di campionato di Serie A. Al Dall'Ara Dia risponde al rigore di Arnautovic, regalando un punto praticamente in extremis alla squadra di Nicola, che sale a quota 5 punti in classifica.

Amaro in bocca invece per gli uomini di Mihajlovic, costretti a gettare al vento la prima vittoria stagionale restando fermi a 2 punti.