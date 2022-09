Carlo Calenda: "Non ripartiamo dal via come al Monopoli, all'Italia serve cultura di gestione"

“Non possiamo ricominciare come negli ultimi trent'anni. È stato chiamato l'italiano più illustre del mondo e poi è stato sfiduciato per ragioni di bassa cucina elettorale, nel momento in cui abbiamo una situazione geopolitica drammatica, l'inflazione, il caro-energia. Il nostro proposito è molto semplice: non tornare al via come al monopoli, ricominciare, con i fascisti, i comunisti, la destra, la sinistra, le promesse che non si realizzano". Lo ha detto Carlo Calenda intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio.

Per il segretario di Azione occorre "ricominciamo dal metodo e dall'agenda di Draghi. Draghi è caduto perché in Parlamento ha detto le cose che servivano fare: il rigassificatore, cambiare il reddito di cittadinanza... È la prima volta che qualcuno dice con nettezza dei sì e di no. Noi faremo pochissime promesse. Il problema dell'Italia da 30 anni non è la mancanza di soldi, ma la mancanza di capacità di realizzare e implementare. Non c'è cultura della gestione. Io da ministro dello Sviluppo economico ho fatto tutto quello che volevo fare, a partire da Industria 4.0. L'ho fatta recuperando 12 miliardi e mezzo di fondi non spesi".

“Vogliamo spezzare il bipopulismo che ha affondato l'Italia - ribadisce Calenda - Siamo davanti a un quadro internazionale che è molto pericoloso. Un quadro geopolitica che ridisegna anche le rotte del nostro export. Ma più si chiudono i blocchi più dobbiamo avere accesso alle democrazie liberali”.