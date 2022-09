Camion in fiamme esplode in autostrada: le immagini

Tutto si è consumato in pochi istanti, quando un camion che trasportava impalcature ha preso fuoco in autostrada. L'autista ha fatto giusto in tempo a scendere quando l'autotreno è scoppiato. Il video mostra il momento dell'esplosione. Inevitabili le ripercussioni tra i pendolari di Adelaide che hanno subito gravi ritardi. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme. Secondo i media australiani sarebbe stato, probabilmente, un guasto elettrico a mandare in fumo il tir carico di materiale.