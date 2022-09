Cate Blanchett travolge giornalista Rai, il siparietto “Thank you” dopo l'intervista sul red carpet

Un simpatico siparietto tra Mattia Carzaniga, giornalista e inviato per la Rai sul red carpet, e Cate Blanchett che lo travolge subito dopo l'intervista. Mentre è in diretta televisiva Carzaniga sente le mani sulle spalle, si gira e si accorge dell'attrice dicendole “thank you”. Blanchett dal canto suo non si era accorta e dispiaciuta di aver rovinato l'inquadratura si sposta. Qualcuno riprende il momento.

Cate Blanchett è a Venezia con il il cast di “Tar” per la regia di Todd Field, film in concorso alla 79ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Ambientato nel mondo internazionale della musica classica, Tar, incentrato sulla figura della prima donna della storia a divenire direttrice di una delle importanti orchestre tedesche. Nel cast anche Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Julian Glover, Allan Corduner, Mark Strong. Un film, ha spiegato il regista “scritto e pensato per Blanchett, ho trascorso diversi mesi a scrivere la sceneggiature quando lei non lo sapeva”.