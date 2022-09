C'è il video di Biden imbottigliato nel traffico di Londra. E arriva in ritardo ai funerali reali

Il gruppo dei leader stranieri è giunto all'abbazia di Westminster con bus approntati dal governo, mentre Joe Biden ha fatto eccezione ottenendo il permesso di spostarsi sulla sua limousine blindata: “la Bestia”. Il Presidente Usa, però, è rimasto bloccato nel traffico ed è arrivato in ritardo all'Abbazia di Westminster. Siccome l'evento è stato tramesso in mondovisione e nessuno poteva sgarrare, neanche il Presidente degli Stati Uniti, ai Biden è stato cordialmente chiesto di aspettare qualche minuto prima di prendere posto, dato che prima si doveva concludere il passaggio della processione. Per questo motivo Joe e Jill si sono dovuti sedere molte file più indietro, finendo alle spalle del presidente della Polonia.