Chi è Elly Schlein, possibile candidata alla guida del Pd

Ha 37 anni ed è la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. Insieme al governatore Stefano Bonaccini, Elly Schlein potrebbe avere la sua chance nella scalata alla segretaria del Partito Democratico (Pur non essendo ancora tesserata Pd). In uno degli ultimi comizi elettorali, Schlein ha fatto il verso a Giorgia Meloni dissacrando quel mantra che ha incoronato la leader di Fratelli d'Italia: “Sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana”. A modo suo Schlein ha detto: “Amo una donna, non sono una madre ma per questo non sono meno donna”.

Ma chi è Elly? Al secolo Elena Ethel Schlein, questa ragazza ha iniziato giovanissima a fare politica. Classe 1985, nata a Lugano, è figlia di due accademici: Maria Paola Viviani Schlein e Melvin Schlein, professore nella prestigiosa sede bolognese della Johns Hopkins University. Elly Schlein ha studiato al Dams di Bologna e poi a Giurisprudenza, dove si è laureata con il massimo dei voti. Per due volte ha dato il proprio contributo come volontaria durante la campagna elettorale di Barack Obama, ha vissuto l'Italia della politica con Pippo Civati e si è resa protagonista di tante battaglie.

La notorietà non è dovuta all'elezioni all'Europarlamento nel 2014, nemmeno alla rottura con il Pd di Renzi. Alle Regionali in Emilia-Romagna si è candidata come capolista di “Emilia-Romagna Coraggiosa”, per poi diventare nonostante i pochi voti la numero due della Regione. La sua popolarità, piuttosto, è motivata per aver affrontato Matteo Salvini, inseguito nei vari ristoranti, per lamentarsi a tu per tu del comportamento della Lega in Europa (“Perché non siete mai venuti alle 22 riunioni di negoziato sulla riforma migratoria più importante per l’Italia?”,, ndr). Poi il coming out in televisione e le prese di posizione contro gli avversari. Bonaccini si è complimentato con la leader di Fratelli d'Italia, lei no.