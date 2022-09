Inferno di cristallo in Cina: in fiamme il grattacielo del colosso telefonico China Telecom

Un' incendio di enormi proporzioni ha devastato a Changsha, il capoluogo dell'Hunan, il Lotus Garden, una torre del colosso telefonico statale China Telecom. In circa un'ora, nel primo pomeriggio di ieri, l'edificio di 42 piani e alto 218 metri, si è trasformato in una torcia di fuoco avvolta da un fumo denso e nero.

Il network statale Cctv ha dato conto dell'incidente a livello nazionale, segnalando che il numero di eventuali vittime o feriti era "al momento sconosciuto": una circostanza che non è stata chiarita in via ufficiale neanche nella tarda serata di ieri.

Sul posto sono stati mobilitati i vigili del fuoco, "che hanno lavorato per spegnere le fiamme e permettere ai soccorritori di intervenire". I video diffusi diffusi sia dal network sia amatoriali sui social media hanno mostrato l'edificio, sede degli uffici di China Telecom e dei sistemi di antenne Internet e di telefonia mobile, con l'esterno completamente carbonizzato.